Вынесен приговор убившим многодетную мать на Кубани подросткам

Краснодарский краевой суд приговорил по делу об убийстве матери пятерых детей в поселке Псебай Краснодарского края несовершеннолетнего участника преступления к 9 годам 11 месяцам лишения свободы и к 19 годам – совершеннолетнего, сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

«Им назначено окончательное наказание по совокупности совершенных преступлений: Никифорову С. М. в виде лишения свободы на срок 19 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с назначением дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы, Бондоренко М. Ю., с учетом совершения им преступлений в несовершеннолетнем возрасте, в виде 9 лет 11 месяцев лишения свободы (близкое к максимальному) с отбыванием наказания в воспитательной колонии», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

При этом с 16 октября в связи с наступлением совершеннолетия Бондоренко будет отправлен в исправительную колонию общего режима. Также назначен штраф, размер которого не указан.

Обвинение им было предъявлено в ноябре 2018 года.

По версии следствия, двое подозреваемых в мае 2018 года в поселке Псебай Мостовского района Краснодарского края в состоянии алкогольного и наркотического опьянения изнасиловали женщину с особой жестокостью. Чтобы скрыть следы преступления, молодые люди убили ее. Также была установлена причастность подозреваемых к другим преступлениям – грабежам и кражам. Им предъявили обвинения по нескольким статьям.

Погибшей оказалась 40-летняя мать пятерых детей.

СМИ сообщали подробности жестокого убийства многодетной матери. После огласки обстоятельств этого преступления в Краснодарском крае произошли народные волнения.