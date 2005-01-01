Раскрыты подробности жестокого убийства подростками многодетной матери на Кубани

Жительница поселка Псебай Краснодарского края рассказала подробности жестокого убийства многодетной матери, в котором подозревают группу местных подростков.

«Мама услышала крики о помощи. Даже не о помощи – женщина говорила: «Не надо, уходи, отстань». Мама вышла послушать, пошла, разбудила отца», – рассказала девушка, передает «Рен-Тв».

По ее словам, после этого он вышел из дома и спросил, чего они так кричат. Молодой человек ответил, что якобы «жена упала».

Однако местный житель заподозрил неладное и вызвал полицию. Страж правопорядка прибыл на место через 20 минут. Он нашел на дороге обувь, аккуратно сложенную одежду и смартфон. Полицейский также увидел лужу крови, после чего вызвал подкрепление.

Тело убитой обнаружили неподалеку. Одного из подозреваемых в убийстве догнали и поймали в тот же день.

Между тем, помощник главы СК Игорь Комиссаров встретится с жителями поселка Псебай и донесет до них информацию о ходе расследования.

«Игорь Комиссаров пообщается с людьми, чтобы услышать и донести до следствия, и при необходимости – до председателя Следственного комитета России всю ту информацию, которую граждане считают необходимым сообщить как по фактическим обстоятельствам, так и предпосылкам к совершению столь жестокого преступления», – сказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко, передает РИА «Новости».

По ее словам, обязательно будут выслушаны и изучены все сведения о возможной причастности подростков Псебая к другим ранее совершенным в поселке преступлениям. Встреча состоится в четверг.

Прокуратура Краснодарского края организовала проверку после убийства многодетной матери.

«В ходе проверки изучается полнота и эффективность принимаемых органами местного самоуправления, полицией, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, органами и учреждениями образования и другими органами мер по профилактике преступлений и правонарушений среди подростков. По итогам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, направленные на устранение нарушений закона», – указано в сообщении ведомства.

Во вторник прокуратура края совместно с представителями других ведомств провела встречу с жителями Псебая, на которой были озвучены меры по установлению всех обстоятельств совершенного преступления, привлечению виновных лиц к ответственности, обеспечению правопорядка на территории поселка и района. Также были приняты заявления и предложения от жителей, по которым организованы проверки.

В среду в 15.00 мск руководство прокуратуры края в Мостовском районе проведет личный прием местных жителей.

В свою очередь власти поселка Псебай окажут всю необходимую помощь семье многодетной матери, жестоко убитой 13 мая.

«Вся семья сейчас у нас на контроле. Мы готовы оказать всю необходимую помощь. Сегодня мы разговаривали с отцом... Дети сейчас с ним, также им помогают бабушки и другие родственники, вокруг них есть и посторонние, но неравнодушные люди, готовые помочь», – сказал и.о. главы Псебайского городского поселения Алексей Букин.

По его словам, ситуацию также контролирует управление соцзащиты.

Ранее сообщалось, что жители поселка Псебай Мостовского района Краснодарского края устроили народные волнения после жестокого убийства многодетной матери местными подростками.

Главным подозреваемым по уголовному стал 16-летний подросток, который действовал с соучастником. Второму молодому человеку 20 лет, оба задержаны.

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