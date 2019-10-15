Медведев указал на неисполнение многих поручений президента и правительства

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что многие поручения президента и правительства не исполняются или переносятся по несколько раз.

«Неисполненных поручений, к сожалению, достаточно, по многим сроки переносятся по несколько раз, даже если речь идет о подготовке важных законопроектов или других решений. Оправдания обычно традиционные: сложность согласований, необходимость дополнительной проработки и другие причины. Понятно, что расхождения в позициях могут быть, это нормально, но для того, чтобы утрясти все эти составляющие, нужно проявлять усилия», – цитирует главу правительства ТАСС.

Ранее Медведев потребовал ускорить освоение бюджетных средств.