Первый приговор за фейковые новости вынесли в России

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Российские вертолеты лишают советской идеи

До сих пор «Камов» и «Миль» летели каждый своим путем, но теперь их запрягли в одну упряжкуФото: Артур Лебедев/ТАСС
«Ростех» решил слить воедино два знаменитых еще со времен СССР конструкторских бюро – Миля и Камова. Взамен будет Национальный центр вертолетостроения. Когда-то в ЦК КПСС решили специально создать не одно, а два бюро – чтобы инженеры конкурировали друг с другом. Теперь же этому соперничеству конец. Однако в авиационной отрасли уверены, что Россия может выиграть от такой оптимизации. Подробности...
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Путин исправляет ошибки США на Ближнем Востоке

Владимир Путин и король Салман в Эр-РиядеФото: Алексей Никольский/РИА Новости
Визит Владимира Путина в Саудовскую Аравию – не рядовая поездка президента за границу. И дело не только в том, что это всего лишь второе за всю историю посещение главой нашего государства королевства саудитов. Эта встреча показывает, насколько укрепились позиции России на Ближнем Востоке в целом. Подробности...
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Регионы распробовали президентские гранты

Как отметил Сергей Кириенко, на примере «ста лучших» другим НКО надо учиться, их опыт надо тиражироватьФото: Анна Кузнецова/президентскиегранты.рф
Питерский центр паллиативной помощи детям, сахалинская экологическая школа «Друзья океана», пансион для инвалидов «Дом Вероники» из Пензы и еще 97 проектов со всей России вошли в «Топ-100» лучших, получивших президентские гранты. При этом среди победителей очередного конкурса грантов – большинство из малых городов и сел. Всего же в 2019 году на президентские гранты для НКО будет распределено около 8 млрд рублей.  Подробности...
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Жена американского разведчика унизила Британию

Родители и родственники убитого юноши требуют от США правосудияФото: Mark Thomas/Global Look Press
Между США и Великобританией набирает обороты дипломатический скандал. Жена сотрудника американской разведки насмерть сбила на автомобиле британского подростка – и сбежала в США. Однако теперь выясняется, что она имела весьма странный «дипломатический иммунитет», а сам этот случай наглядно показывает, как США способны унизить ближайшего своего союзника. Подробности...
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Способна ли смертная казнь остановить педофилов

Обвиняемый раскаивается, но это уже мало кого интересуетФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Чудовищное убийство девятилетней девочки рецидивистом потрясло не только Саратов, но и всю страну. Вновь зазвучали голоса о необходимости возвращения смертной казни как минимум для педофилов. Однако действительно ли угроза наказания смертью поможет предотвращать такие трагедии и какие инструменты для этого в реальности эффективны?  Подробности...
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Октябрьская революция против Ленина

Андрей Манчук, политолог
Ситуация в Эквадоре накаляется. Если это приведет к новым жертвам, они лягут на совесть иностранных покровителей Ленина. Ведь Вашингтон по-прежнему придерживается в отношении с диктаторами принципа: «это — сукин сын, но это наш сукин сын». Подробности...

Смертная казнь не поможет сделать нас лучше

Сергей Худиев, публицист, богослов
Окончательное справедливое возмездие каждому по делам его неизбежно совершится – но только на Страшном суде. Человеческая же справедливость всегда несовершенна и легко превращается в несправедливость. Подробности...
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Разведение войск в Донбассе не нужно ни одной из сторон

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Главное — не повторить старую ошибку, не допустить отведения войск в одностороннем порядке. Чтобы не было так, что войска республик снова стали пятиться, уступая новые территории украинским солдатам. Подробности...
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      Путин накануне дня рождения погулял по сибирской тайге

      Владимир Путин накануне дня рождения в компании главы Минобороны Сергея Шойгу отдохнул в сибирской тайге. Президент гулял по лесу, собирал грибы, поднялся на вершину горы и любовался природой. Сам день рождения, 7 октября, Владимир Путин, по данным его пресс-секретаря, проведет в кругу родных
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          • Из группы выйдет, но дальше шансов мало

          • Дойдет до полуфинала или финала

          • Выиграет турнир

          Как сочетаются ваши взгляды на религию и смертную казнь?
          • Я верю в бога, и я за смертную казнь

          • Я верю в бога, и я против смертной казни

          • Я не верю в бога, и я за смертную казнь

          • Я не верю в бога, и я против смертной казни

          30 лет назад на советском ТВ состоялся первый эфир Анатолия Кашпировского. А на вас действовал его гипноз?
          • Да

          • Нет

          • Я не смотрел эти передачи

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              Первый приговор за фейковые новости вынесли в России

              15 октября 2019, 12:11

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Судебный участок мирового судьи №157 Хорошевского района впервые в России оштрафовал сетевое издание «Издательский дом «Момент истины» и его главного редактора Евгения Гнеушева по статье КоАП о фейковых новостях, передает источник из зала суда.

              «Признать организацию «Момент истины» виновной по части 9 статьи 13.15. КоАП РФ («Злоупотребление свободой массовой информации») и назначить административный штраф в размере 200 тыс. рублей», – передает ТАСС постановление судьи Юлии Андреевой.

              Также суд оштрафовал на 60 тыс. рублей главного редактора издания Гнеушева. Решение в силу не вступило и может быть обжаловано в районном суде в течение 10 дней.

              Предметом судебного разбирательства стали выявленные Роскомнадзором в августе на YouTube видеоролики и гиперссылки на сайте издания на эти ролики. Согласно материалам дела, Генпрокуратура внесла требования об ограничении доступа к сайтам, где были размещены ролики.

              Представители Роскомнадзора в суде пояснили, что административный материал был составлен в отношении юридического и должностного лиц в сентябре.

              «По существу правонарушения могу сказать, что поступило требование Генеральной прокуратуры на указанные видеоматериалы», – заявил представитель Роскомнадзора, составивший протокол. По его словам, представитель юридического лица с правонарушением согласился.

              Главный редактор сетевого издания и представитель ИД в суд пришли.

              Напомним, 18 марта президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий блокировку недостоверных и искажающих факты новостей.


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