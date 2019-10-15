Первый приговор за фейковые новости вынесли в России

Судебный участок мирового судьи №157 Хорошевского района впервые в России оштрафовал сетевое издание «Издательский дом «Момент истины» и его главного редактора Евгения Гнеушева по статье КоАП о фейковых новостях, передает источник из зала суда.

«Признать организацию «Момент истины» виновной по части 9 статьи 13.15. КоАП РФ («Злоупотребление свободой массовой информации») и назначить административный штраф в размере 200 тыс. рублей», – передает ТАСС постановление судьи Юлии Андреевой.

Также суд оштрафовал на 60 тыс. рублей главного редактора издания Гнеушева. Решение в силу не вступило и может быть обжаловано в районном суде в течение 10 дней.

Предметом судебного разбирательства стали выявленные Роскомнадзором в августе на YouTube видеоролики и гиперссылки на сайте издания на эти ролики. Согласно материалам дела, Генпрокуратура внесла требования об ограничении доступа к сайтам, где были размещены ролики.

Представители Роскомнадзора в суде пояснили, что административный материал был составлен в отношении юридического и должностного лиц в сентябре.

«По существу правонарушения могу сказать, что поступило требование Генеральной прокуратуры на указанные видеоматериалы», – заявил представитель Роскомнадзора, составивший протокол. По его словам, представитель юридического лица с правонарушением согласился.

Главный редактор сетевого издания и представитель ИД в суд пришли.

Напомним, 18 марта президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий блокировку недостоверных и искажающих факты новостей.