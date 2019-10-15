Нефть подешевела на снижении внешнеторгового оборота Китая

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник утром идут вниз на данных о снижении экспорта и импорта Китая.

Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,76% – до 58,9 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,67% – до 53,23 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Эксперты отмечают, что негативным фактором для цен на нефть стала статистика из Китая, согласно которой объем экспорта страны в сентябре снизился на 3,2% в годовом выражении, а импорта – на 8,5%. Аналитики ждали сокращения показателей на 3% и 5,2% соответственно.