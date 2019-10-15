В ЕС задумались о проведении внеочередного саммита по Brexit

Европейский союз в конце октября может созвать внеочередной саммит по вопросу выхода Великобритании из состава ЕС, сообщила телерадиовещательная корпорация Би-би-си.

По имеющимся у Би-би-си сведениям, по итогам саммита глав государств и правительств Евросоюза, который состоится 17-18 октября в Брюсселе, может быть сделано заявление о большом прогрессе в переговорах по Brexit и необходимости продолжить обсуждение сделки, передает ТАСС.

Также в ходе предстоящей саммита в Брюсселе страны ЕС, вероятно, обсудят действия Турции в Сирии.

Кроме того сообщается, что «возобновились слухи о проведении нового саммита по Brexit, возможно, в конце этого месяца (октября)».

Накануне королева Великобритании Елизавета II на открытии новой сессии парламента заявила о приоритете выхода страны из Евросоюза до 31 октября 2019 года.

На прошлой неделе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предостерег ЕС от ошибки исторического масштаба. Ранее Джонсон предупреждал, что при необходимости выведет Британию из ЕС без соглашения.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, что Британия вступила в состояние полураспада.

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