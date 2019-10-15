Глава МИД Франции призвал не упустить шанс для урегулирования на Украине

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о существовании окна возможностей для урегулирования конфликта на Украине, призвав воспользоваться шансом, который, возможно, не появится во второй раз.

По словам Ле Дриана, «существует реальное окно возможностей для урегулирования конфликта на Украине», передает ТАСС.

«Этот шанс не появится, возможно, во второй раз, и мы должны им воспользоваться», – заявил глава МИД Франции в интервью изданию Le Figaro.

По его словам, «после избрания Владимира Зеленского на Украине, ситуация изменилась». «Обмен пленными (обмен заключенными между Россией и Украиной, – прим. ВЗГЛЯД) и освобождение (осужденного в России за терроризм, – прим. ВЗГЛЯД) украинского кинорежиссера Олега Сенцова стали знаком смягчения напряженности между двумя странами. Обе стороны достигли договоренности отвести тяжелые вооружения, а также создать три демилитаризованные зоны в Донбассе», – заявил Ле Дриан.

По его словам, «Зеленский, который опирается в парламенте на широкое большинство, расположен к ведению настоящей дискуссии относительно будущего статуса Донбасса».

«Теперь важно, чтобы Россия воспользовалась этой возможностью и дала ответ на позитивные сигналы. Если она так поступит, могут открыться пути к проведению нового саммита в нормандском формате», – считает глава дипломатического ведомства Франции.

«У нас с Россией существуют сильные разногласия – сказал Ле Дриан, отметив разные подходы сторон к ситуации на Украине, в Сирии и относительно вопросов ограничения вооружений. «Однако не следует сохранять неподвижность, взирая друг на друга, иначе мы не продвинемся по имеющимся досье», – заметил министр. «Необходимо вновь встать на путь доверия», – считает Ле Дриан.

По мнению министра, следует вести диалог «откровенно и без какой-либо наивности». Он напомнил о недавнем визите в Москву совместно с министром вооруженных сил Франции Флоранс Парли, предпринятом с целью «добиться продвижения в повестке дня франко-российских отношений».

«Тот диалог по вопросам безопасности и доверия, который мы предложили, затрагивает как и крупные стратегические вопросы, так и сближение наших обществ, а также необходимость по мере возможности вместе предвидеть вероятность кризисов», – сказал министр. Он отметил, что каждая из сторон назначила специальных посланников с тем, «выработать календарь реализации этих предложений». «Однако стороны еще только в начале пути», – отметил Жан-Ив Ле Дриан.

Говоря о внешней политике Франции в целом, он заявил, что его страна «выступает за новую многосторонность». «На сессии Генеральной Ассамблеи ООН мы, совместно с германским министром иностранных дел Хейко Маасом выдвинули инициативу, призванную объединить усилия всех тех, кто хочет создать эту новую многосторонность», – сказал министр.

Напомним, накануне глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил о последнем шансе «Минского процесса». Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о наличии «плана Б» по Донбассу.

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