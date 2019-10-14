Греческие митрополиты отвергли признание Элладской церковью ПЦУ

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Российские вертолеты лишают советской идеи

До сих пор «Камов» и «Миль» летели каждый своим путем, но теперь их запрягли в одну упряжкуФото: Артур Лебедев/ТАСС
«Ростех» решил слить воедино два знаменитых еще со времен СССР конструкторских бюро – Миля и Камова. Взамен будет Национальный центр вертолетостроения. Когда-то в ЦК КПСС решили специально создать не одно, а два бюро – чтобы инженеры конкурировали друг с другом. Теперь же этому соперничеству конец. Однако в авиационной отрасли уверены, что Россия может выиграть от такой оптимизации. Подробности...
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Россия богатеет на американских ошибках

Косвенной причиной успеха энергетического сектора России стали американские санкцииФото: Максим Стулов/Ведовости/ТАСС
Американские аналитики признали – санкционная война США против России привела к прямо противоположным результатам. Инвестиции США в российскую экономику выросли в три раза, Штаты все активнее закупают российскую нефть. Попытка надавить на Иран и Венесуэлу опять обернулась выгодой для Москвы. Однако изменение санкционной политики сейчас не выгодно ни Москве, ни Вашингтону, считают эксперты. Подробности...
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Вооруженные силы учатся беречь военную технику

На российских военных аэродромах самолеты по-прежнему мокнут под дождем и снегомФото: Вадим Гришанкин/Управление пресс-службы и
информации Минобороны России/ТАСС
Вооруженные силы, похоже, начинают пересматривать свой традиционный подход к тому, как должна храниться и оберегаться военная техника. Есть признаки того, что и к самолетам, и к кораблям в российской армии начинают относиться более бережно. Почему это настолько важно, особенно в современных условиях? Подробности...
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Угрожает ли России сделка Асада с главным врагом Эрдогана

Президент Сирии одержал важную дипломатическую победу Фото: Mikhael Klimentyev/ZUMA/ТАСС
Конфликт на севере Сирии стремительно разгорается. Армия Башара Асада после сделки с курдами берет под контроль один город за другим. Им навстречу движутся войска Турции, которые также рапортуют об успехах. Между ними в «ловушке» оказались американские военные. Почему эти события вызвали в России и Европе противоположную реакцию? Подробности...
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Способна ли смертная казнь остановить педофилов

Обвиняемый раскаивается, но это уже мало кого интересуетФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Чудовищное убийство девятилетней девочки рецидивистом потрясло не только Саратов, но и всю страну. Вновь зазвучали голоса о необходимости возвращения смертной казни как минимум для педофилов. Однако действительно ли угроза наказания смертью поможет предотвращать такие трагедии и какие инструменты для этого в реальности эффективны?  Подробности...
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Разведение войск в Донбассе не нужно ни одной из сторон

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Главное — не повторить старую ошибку, не допустить отведения войск в одностороннем порядке. Чтобы не было так, что войска республик снова стали пятиться, уступая новые территории украинским солдатам. Подробности...
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Эрдоган угодил в сирийскую ловушку Трампа

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Шахматная партия «Турецкая операция против сирийских курдов» входит в миттельшпиль – следующую за дебютом стадию игры. И пока не понятно, закончится она российско-сирийской победой или российско-турецко-сирийской победой. Подробности...

Что ждет российский хай-тек без иностранных инвесторов

Павел Волков, публицист
Финансовый спекулянт дает доллар инновационной компании, а затем, когда акции компании вырастают, продает их и забирает два доллара. Спрашивается, откуда берется этот дополнительный доллар, если Россия, как известно, доллары не печатает? Подробности...
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              Греческие митрополиты отвергли признание Элладской церковью ПЦУ

              14 октября 2019, 22:57

              Текст: Антон Никитин

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              Греческие митрополиты Серафим Кифирский и Антикифирский и Серафим Пирейский заявили, что архиерейский собор Элладской православной церкви не принимал решения о признании автокефалии «новой церкви» Украины, несмотря на официальное заявление по итогам собора, и назвали решения недействительными.

              Митрополит Кифирский Серафим распространил заявление, согласно которому патриарх Константинопольский имеет право давать автокефалию только тем епархиям, которые находятся под его юрисдикцией. Однако ни одна из поместных церквей не признает «автокефальную церковь Украины» и считает единственной канонической церковью ту, которую возглавляет канонический митрополит Киевский и всей Украины Онуфрий, передает РИА «Новости».

              По словам Серафима, то, что Украина на протяжении 300 лет является канонической территорией РПЦ, записано во всех документах и во всех диптихах греческой церкви. Он сообщил, что против принятия решения были и не выступавшие на соборе митрополиты.

              «К сожалению, общественность получила недостоверные новости и информацию о том, что только семь митрополитов были не согласны с признанием новой «автокефалии», а все остальные выступили за него. Это большая ошибка, и я хочу верить, что это было не целенаправленно, а из-за недосмотра. Потому что большинство присутствующих не брали слова, но это, как мы знаем, не означает, что они являются сторонниками новой «автокефалии», – написал митрополит Кифирский на сайте своей митрополии.

              «И другая большая ошибка заключается в том, что молниеносно было опубликовано, что было принято решение о признании украинской «автокефалии», и начали поступать поздравительные послания высокопоставленных лиц», – отметил Серафим.

              По его словам, решение не принималось. «Поскольку не было принято настоятельное требование митрополита Кесарианийского Даниила провести открытое голосование, если мы хотим получить положительное решение за автокефалию, такое решение не было принято», – заявил митрополит.

              Он добавил, что в церкви решения принимаются голосованием: либо поднятием рук, либо открыто, либо тайно, либо путем тайного опроса всех заседающих.

              «Может, и было достаточно голосов за автокефалию, но значительным было и количество тех, кто выступал против, а также и тех, кто молчаливо поддержал вторых», – заявил митрополит Кифирский.

              Митрополит Серафим обратился к Константинопольскому патриарху Варфоломею и архиепископу Афинскому и всей Греции Иерониму с просьбой не спешить и не создавать критическую ситуацию, и не упоминать на совместном богослужении «предстоятеля» новой «автокефалии» до того, пока не пройдет общеправославное обсуждение этой «сложной и взрывоопасной канонической и экклезиологической проблемы».

              С заявлением по украинской проблеме выступил также митрополит Пирейский Серафим. В своем письме после собора он написал, что все решения Константинопольского патриархата в отношении бывших клириков Русской православной церкви являются недействительными, также недействительным является так называемый «объединительный съезд», а значит, недействительным является и предоставление режима автокефалии несуществующей «церковной» структуре.

              Митрополит Пирейский заявил, что на архиерейском соборе не рассматривалось мнение других автокефальных поместных православных церквей и не оценивались возможные последствия для единства церкви, разрыв общения с Русской церковью и возможное признание ею старостильной церкви Греции.

              «Одновременно я ответил председателю синодальной комиссии по каноническим вопросам, что митрополит Онуфрий не имел никакой возможности присутствовать на «объединительном соборе», как блаженнейший архиепископ Афинский не мог бы служить вместе с самозванным «архиепископом Афинским» Парфениосом Везиреасом, отлученным дьяконом греческой церкви», – пишет митрополит.

              Серафим Пирейский предлагает созвать всеправославный собор, чтобы «установить мир на многострадальной земле» Украины.

              Напомним, 12 сентября духовенство Элладской православной церкви в открытом письме обратилось к главе ЭПЦ архиепископу Иерониму и иерархам с просьбой не признавать «новую церковь» Украины.

              Вопреки этому, Архиерейский собор Элладской церкви признал право Константинопольского патриархата предоставить автокефалию Православной церкви Украины (ПЦУ). Архиепископ Афинский и всей Греции Иероним выступил за признание ПЦУ. В РПЦ пообещали оценить последствия этого решения для отношений с Элладской церковью.

              Вместе с этим 13 церквей в Греции отказались признавать ПЦУ.

              Отметим, что официального заявления по итогам Архиерейского собора пока не было.

              После получения Украиной томоса об автокефалии это первая из православных церквей, которая признала независимость украинской церкви. Церковное признание аналогично установлению дипломатических отношений между государствами.

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