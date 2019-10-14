Рогозин заявил об отсутствии альтернативы российским кораблям «Союз»

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что не видит в мире альтернативы российским пилотируемым кораблям «Союз».

«Как я и предупреждал примерно год назад, хотя все говорили, что монополия «Роскосмоса» на пилотируемый космос заканчивается. Она пока не заканчивается, потому что создание пилотируемых кораблей – дело нешуточное. Это, прежде всего, решение главного критерия – критерия безопасности. С этим делом пока не очень хорошо продвигается ни у SpaceX, ни у Boeing», – приводит слова Рогозина РИА «Новости».

«Поэтому пока еще «Союзам» альтернативы нет. Я говорю про наших иностранных партнеров. Это надежные, проверенные машины», – отметил он.

Ранее глава «Роскосмоса» заявил, что НАСА продолжит нуждаться в российских кораблях.

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