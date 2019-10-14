Путину доложили о главных заявлениях Зеленского в ходе «пресс-марафона»

Президенту России Владимиру Путину доложили о главных заявлениях украинского лидера Владимира Зеленского, сделанных во время «пресс-марафона», но просмотру всего выступления в Кремле время посвятить не могли, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Мы внимательно ознакомились с основными высказываниями президента Зеленского, особенно (с теми, которые) касаются процесса урегулирования на юго-востоке Украины, Минских договоренностей и так далее, сделанные им в ходе «пресс-марафона». Конечно, при всем уважении мы не могли бы посвятить такое количество часов просмотру полного объема общения с представителями СМИ. Но еще раз повторяю: основные его заявления были прочитаны, были доложены президенту Путину», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, смотрели ли в Кремле «пресс-марафон» Зеленского.

Напомним, в пятницу киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя 14-часовой «пресс-марафон» Владимира Зеленского, заявил, что выбранный формат общения президента Украины со СМИ – это последствия его принадлежности к шоу-бизнесу. При этом Зеленскому в ходе беседы пришлось неоднократно лгать.

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