Погребинский: Зеленскому ради рекорда пришлось неоднократно лгать

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11 октября, пятница  |  Последнее обновление — 12:43  |  vz.ru
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Россия научилась зарабатывать на Солнце

В России отмечается бум строительства солнечных электростанцийФото: Денис Абрамов/РИА Новости
Солнечные электростанции начали появляться по всей России. Но в отличие от энергодефицитного Запада, у нас достаточно традиционных источников энергии, нет проблем с ее дороговизной, да и помешательство на экологии пока не характерно для нашей страны. Оказывается, у бума солнечных электростанций и превращения России в площадку для развития возобновляемых источников энергии есть серьезные причины. Подробности...
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Россия отбила скандальную журналистку у иранских силовиков

Юзик – журналистка достаточно специфическая, ее вполне можно назвать и радикальной оппозиционеркойФото: ruspekh.ru
Россиянка Юлия Юзик, при странных обстоятельствах арестованная в Иране по подозрению в шпионаже на Израиль, отпущена на свободу. Это стало возможным благодаря оперативным усилиям и профессиональной работе МИД РФ, подчеркивают в ведомстве. В то же время судьбу Юзик могли решить опасные перемены, которые происходят сейчас в регионе в связи с агрессией Турции против Сирии. Подробности...
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Закон Горелкина позволит «Яндексу» всегда оставаться российским

В Госдуме позаботились о том, чтобы «Яндекс» не уплыл в руки ЗападаФото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
В Госдуме начались дебаты вокруг закона, согласно которому опорные ресурсы Рунета должны всегда оставаться национальными. Иностранцам могут запретить владеть более чем одной пятой в «значимых ресурсах» вроде «Яндекса». Но как при этом сохранить привлекательный и комфортный климат в растущей IT-индустрии России? Депутаты предлагают такое решение – поощрять «значимые ресурсы» льготными квотами на госзаказ. Подробности...
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Куба опять пошла по пути СССР

Все надежды президента Кубы теперь связаны с РоссиейФото: Alexandre Meneghini/Reuters
На Кубе избран президент − Мигель Диас-Канель. Под его руководством Остров свободы продолжит свою «перестройку» и попытается выйти из тяжелого экономического кризиса. Происходящее до боли напоминает ситуацию горбачевских времен. Означает ли это, что кубинскому режиму угрожает крах, а Москва и Гавана скоро разойдутся в разные стороны, как это произошло после развала СССР?  Подробности...
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Убийство офицера СК выявило слабость охраны силовых структур

Хотя убийца считается психически больным, он вполне рационально попытался сбежать с места преступленияФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Во вторник днем у проходной Следственного комитета был зарезан полковник СК Владислав Капустин. Судя по всему, в этом убийстве не было служебного мотива – офицер не вел следствия, а убийца, видимо, психически болен. Но сам факт тяжкого преступления у стен одной из главных силовых структур страны показывает, насколько велика опасность для ее сотрудников даже со стороны психопата с ножом. Подробности...
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Зеленский превратил пресс-марафон в битву на выживание

Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»
Невероятный перформанс, устроенный Владимиром Зеленским, разные комментаторы оценивают с разными чувствами — от восхищения и изумления до сарказма. Признаемся честно — у нас разговорный марафон президента Украины вызвал ужас. Подробности...
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Украина притягивает нацистский сброд со всей планеты

Олег Хавич, политический аналитик
Американцы наконец заметили подъем неонацистских настроений на Украине, которая превратилась в полигон и вербовочную базу для ультраправых экстремистов всего мира, в том числе и для США. Подробности...

Борьба с Кремлем теряет шекспировский накал

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Раздражающие мелочи, снижающие накал борьбы с Кремлем с уровня шекспировской трагедии до водевиля, оказываются эффективны для превращения антисистемной активности в глазах страны в привычное, глупое и малоинтересное мельтешение. Подробности...
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      Путин накануне дня рождения погулял по сибирской тайге

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      Флешмоб Tetris Challenge, суть которого заключается в публикации снимка рядом с машиной и всем инвентарем с высокого ракурса, стартовал в соцсетях 1 сентября с фото полиции Цюриха. В конце сентября флешмоб добрался до России. К нему присоединились сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД), Сбербанка и «Яндекс.Такси»
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          • Нет

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          Сколько вы сдаете в школе на подарки в День учителя?
          • До 1 тыс. рублей

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              Погребинский: Зеленскому ради рекорда пришлось неоднократно лгать

                 11 октября 2019, 12:30
              Фото: Efrem Lukatsky/AP/ТАСС
              Текст: Иван Абакумов

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              «Выбранный формат общения Зеленского со СМИ – это последствия его принадлежности к шоу-бизнесу. Он хотел установить рекорд. При этом в ходе беседы ему пришлось неоднократно лгать», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя 14-часовой пресс-марафон Владимира Зеленского.

              «В целом в выступлении Зеленского перед прессой ничего не удивило. Было понятно и до этого – новый президент Украины до сих пор не отдает себе отчет в том, куда он попал, – сказал Михаил Погребинский. – А он попал. И он не в своей тарелке. Зеленский вынужден был прямо лгать в ходе марафона, тому есть несколько примеров».

              Первый пример: президент отрицал свои угрозы в адрес телеканалов, «подконтрольных не проукраинскому (как считает Зеленский) Виктору Медведчуку, продолжил политолог». «Эта ситуация, очевидно, вызывает его раздражение. Зеленский напрямую лгал, когда говорил в ходе марафона, мол, «разве я вам чем-то угрожал?». Конечно, угрожал. Есть его прямые цитаты, где он говорит, что он разберется, что мало не покажется или что-то в этом духе».

              Этими угрозами Зеленский старается показать, что он хочет быть большим патриотом, чем украинские националисты, отметил Погребинский. «Президент об этом столько говорит, что становится понятно – для него это чужое и никакого отношения к сущности его личности не имеет. А поэтому нужно все время об этом говорить», – полагает киевский политолог.

              «Еще один пример лжи Зеленского – его слова о том, что он, мол, вообще не видит проблем с распечаткой телефонного разговора с Трампом, – полагает эксперт. –  Ясно, конечно, что они не Сократ с Платоном, но Зеленский не может не понимать, что это ударило по его репутации. Он говорит, что все в порядке. Как в порядке? Там же очевидно нет никаких следов чувства собственного достоинства у Зеленского в этом разговоре».

              То же можно сказать и о стенограмме разговора с Владимиром Путиным, констатировал Погребинский. «Зеленский настолько решительно говорил о том, что не хочет публиковать распечатку бесед с президентом России, что сразу становится понятно – это стало бы его дополнительной  дискредитацией, но уже в глазах украинских патриотов».  

              По мнению собеседника, выбранный формат общения Зеленского со СМИ – это последствия его принадлежности к шоу-бизнесу. «Он хотел установить  рекорд, сделать то, чего никогда до него не было».

              «На мой взгляд, это вообще ошибка, вот такой долгий разговор. Потому что Зеленский продемонстрировал свой психологический портрет, который дает возможность его оппонентам детально понять, что он за личность, и как с ним работать», – сказал эксперт.

              Собеседник добавил, что у Зеленского, по всей видимости, не было каких-то четко обозначенных целей при подготовке марафона. «Ему просто было важно, чтобы публика увидела его вживую. Чтобы люди поняли, что он, попросту говоря, выступает за все хорошее, против всего плохого. В этом смысле Зеленский решил свою задачу. Он показал, что может говорить на разные темы и при этом стараться никого не обидеть. Я думаю, что для неискушенного зрителя, который, конечно, не будет смотреть все 14 часов разговора, а лишь какую-то часть, это вполне может показаться нормальным и правильным», – резюмировал Погребинский.

              Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что Владимир Зеленский поставил мировой рекорд по продолжительности пресс-конференции. Общение украинского лидера с представителями СМИ продлилось около 14 часов.

              В ходе пресс-конференции Зеленский сообщил, что у Киева есть «план Б» по урегулированию в Донбассе, детали которого он не стал раскрывать Украинский лидер также заявил, что Украина может потерять минский формат урегулирования, если не примет закон об особом статусе Донбасса с включением в него «формулы Штаймайера» до Нового года.

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