Погребинский: Зеленскому ради рекорда пришлось неоднократно лгать

«Выбранный формат общения Зеленского со СМИ – это последствия его принадлежности к шоу-бизнесу. Он хотел установить рекорд. При этом в ходе беседы ему пришлось неоднократно лгать», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя 14-часовой пресс-марафон Владимира Зеленского.

«В целом в выступлении Зеленского перед прессой ничего не удивило. Было понятно и до этого – новый президент Украины до сих пор не отдает себе отчет в том, куда он попал, – сказал Михаил Погребинский. – А он попал. И он не в своей тарелке. Зеленский вынужден был прямо лгать в ходе марафона, тому есть несколько примеров».

Первый пример: президент отрицал свои угрозы в адрес телеканалов, «подконтрольных не проукраинскому (как считает Зеленский) Виктору Медведчуку, продолжил политолог». «Эта ситуация, очевидно, вызывает его раздражение. Зеленский напрямую лгал, когда говорил в ходе марафона, мол, «разве я вам чем-то угрожал?». Конечно, угрожал. Есть его прямые цитаты, где он говорит, что он разберется, что мало не покажется или что-то в этом духе».

Этими угрозами Зеленский старается показать, что он хочет быть большим патриотом, чем украинские националисты, отметил Погребинский. «Президент об этом столько говорит, что становится понятно – для него это чужое и никакого отношения к сущности его личности не имеет. А поэтому нужно все время об этом говорить», – полагает киевский политолог.

«Еще один пример лжи Зеленского – его слова о том, что он, мол, вообще не видит проблем с распечаткой телефонного разговора с Трампом, – полагает эксперт. – Ясно, конечно, что они не Сократ с Платоном, но Зеленский не может не понимать, что это ударило по его репутации. Он говорит, что все в порядке. Как в порядке? Там же очевидно нет никаких следов чувства собственного достоинства у Зеленского в этом разговоре».

То же можно сказать и о стенограмме разговора с Владимиром Путиным, констатировал Погребинский. «Зеленский настолько решительно говорил о том, что не хочет публиковать распечатку бесед с президентом России, что сразу становится понятно – это стало бы его дополнительной дискредитацией, но уже в глазах украинских патриотов».

По мнению собеседника, выбранный формат общения Зеленского со СМИ – это последствия его принадлежности к шоу-бизнесу. «Он хотел установить рекорд, сделать то, чего никогда до него не было».

«На мой взгляд, это вообще ошибка, вот такой долгий разговор. Потому что Зеленский продемонстрировал свой психологический портрет, который дает возможность его оппонентам детально понять, что он за личность, и как с ним работать», – сказал эксперт.

Собеседник добавил, что у Зеленского, по всей видимости, не было каких-то четко обозначенных целей при подготовке марафона. «Ему просто было важно, чтобы публика увидела его вживую. Чтобы люди поняли, что он, попросту говоря, выступает за все хорошее, против всего плохого. В этом смысле Зеленский решил свою задачу. Он показал, что может говорить на разные темы и при этом стараться никого не обидеть. Я думаю, что для неискушенного зрителя, который, конечно, не будет смотреть все 14 часов разговора, а лишь какую-то часть, это вполне может показаться нормальным и правильным», – резюмировал Погребинский.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что Владимир Зеленский поставил мировой рекорд по продолжительности пресс-конференции. Общение украинского лидера с представителями СМИ продлилось около 14 часов.

В ходе пресс-конференции Зеленский сообщил, что у Киева есть «план Б» по урегулированию в Донбассе, детали которого он не стал раскрывать Украинский лидер также заявил, что Украина может потерять минский формат урегулирования, если не примет закон об особом статусе Донбасса с включением в него «формулы Штаймайера» до Нового года.

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