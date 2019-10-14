Видео с «расстреливающим» оппонентов Трампом возмутило западные СМИ

На конференции сторонников американского лидера Дональда Трампа продемонстрировали ролик, где «президент США» расстреливает журналистов и своих соперников. Видео показали на прошлой неделе в Майами.

В ролике продемонстрировали сцену со стрельбой из фильма «Kingsman: Секретная служба», передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times. На видео Трамп, чье лицо наложили на одного из персонажей ленты, открыл огонь по прихожанам «Церкви фейковых новостей», на которые наложены логотипы СМИ и лица критиков.

Как пишет газета, в смонтированном клипе, содержащем логотип предвыборной кампании президента 2020 года, Трамп, чью голову наложили на тело другого человека, одетый в черный полосатый костюм и галстук, открывает стрельбу по прихожанам "Церкви фейковых новостей", на которых наложены лица его критиков и логотипы СМИ, в том числе PBS, NPR, Politico, Washington Post и NBC.

Среди СМИ от «Трампа» досталось PBS, NPR, Politico, Washington Post и NBC, среди политических оппонентов – покойному сенатору Джону Маккейну, телеведущей Рози О'Доннелл, демократу из Калифорнии Максину Уотерсу. Также «президент» подстрелил кандидата в президенты США от демократов Берна Сандерса.

В ролике есть Хиллари Клинтон и ее супруг и бывший президент Билл Клинтон, кинопродюсер Харви Вайнштейн, экс-президент Барак Обама и глава комитета палаты представителей по разведке Адам Шифф.

Издание отмечает, что на конференции планировалось выступление сына Трапа, бывшего пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс и губернатора Флориды Рона Десантиса. Все они сказали, что не видели этот ролик, представитель предвыборной компании Трампа также отметил, что не в курсе такой видеозаписи.

Видео вызвало негативную реакцию в СМИ.

«К сожалению, это не первый случай, когда сторонники президента пропагандируют насилие в отношении средств массовой информации в видео, которое они, по-видимому, находят веселым... Президент и его семья, Белый дом и кампания Трампа должны немедленно осудить ролик самым решительным образом. Любые другие действие равнозначны молчаливому одобрению насилия, с которым никто не должен мириться», – заявил телеканал CNN.