Комик Денис Косяков ответил на критику «прекрасных либералов» из-за похвалы Москвы

Комик Денис Косяков рассказал, что его признание в любви к Москве выявило множество «кретинов» среди «прекрасных умных либералов».

«До вчерашнего дня я жил в мире, где есть отвратительные тупые кремлеботы и прекрасные умные либералы. Но стоило мне посметь сказать, что я люблю свой город, и выяснилось, как много кретинов среди тех, кто называет себя либералами. *** (нецензурный синоним слова «сильно» – прим. ВЗГЛЯД) вы меня разочаровали, ребят», – написал он в Twitter.

Критика в адрес Косякова стала звучать после того, как 12 октября он похвалил российскую столицу. «Я сейчас в Торонто. В четвертом самом лучшем для жизни города Земли. И знаете что? Москва лучше. Москва вообще лучше любого города, где я был. Сейчас, когда выборы прошли, я, надеюсь, уже можно это говорить», – написал он.

Некоторые комментаторы заявили, что отписываются от Косякова, стали его оскорблять, в том числе нецензурно.

Отвечая на поток критики, Косяков пояснил, что в Москве, в частности, есть дешевый и быстрый интернет, бесплатный Wi-Fi «абсолютно везде». Он отметил, что в столице дешевая – в сравнении с европейскими и американскими городами – и «безумно вкусная еда», нет проблем с горячей водой и отоплением, в отличие от Италии, где, как признался актер, у него «мерзнет» мама.

Также Косяков отметил, что в центре Москвы «приятно просто ходить». К тому же все работает круглосуточно, тогда как в других городах мира нельзя среди ночи попасть в кафе, сходить в кино или купить микроволновку. Он также обратил внимание на высокий уровень обслуживания в Москве, на дешевое такси и на то, что «везде можно расплатиться чем угодно».

«Говорю за себя: с ЖКХ все норм, дороги в Москве хорошие, пробки – да, ***, школа – супер, медучреждения тоже куда лучше, чем были в моем детстве. Я не знаю, где вы в Москве нашли обратное», – написал он.

«Короче, чем больше я летаю по миру, тем больше понимаю, как мне комфортно дома», – добавил комик, подчеркнув, что ему не заплатили.

На вопрос одного из комментаторов о том, что же мешало ему написать об этом до выборов, Косяков признался: «На меня бы вылили ушат говна, что я продался, как Тимати с Гуфом».

Напомним, выборы в Мосгордуму состоялись в единый день голосования 8 сентября в 45 одномандатных округах, в трех из них была представлена экспериментальная возможность электронного голосования.

Всего к выборам депутатов Мосгордумы было организовано более 3,6 тыс. избирательных участков. Было зарегистрировано 225 кандидатов, 58 из них были самовыдвиженцами.

Мосгордума шестого созыва насчитывала четыре фракции: «Единая Россия» – 28 депутатов, КПРФ – пять депутатов, по одному депутату было во фракциях «Родина» и ЛДПР. Кроме того, независимые депутаты образовали депутатскую группу «Моя Москва» – 10 депутатов.

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