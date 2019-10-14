Семь станций московского метро временно закрыли на вход

В пресс-службе столичной подземки сообщили, что семь станций метро Москвы временно закрыты на вход.

«Станции «Коммунарка», «Ольхово», «Прокшино», «Филатов Луг», «Саларьево», «Румянцево» и «Тропарево» временно закрыты на вход», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы столичной подземки.

Движение поездов между станциями «Коммунарка» и «Юго-Западная» Сокольнической линии московского метро приостановлено, добавили в пресс-службе.

Причины и сроки закрытия не уточняются.