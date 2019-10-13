Власти Иркутской области объяснили рост зарплаты губернатора на 44%

Рост зарплаты губернатора Иркутской области Сергея Левченко стал возможен благодаря увеличению доходной части бюджета региона, сообщил начальник управления губернатора и правительства региона по государственной гражданской службе, кадрам и госнаградам Валерий Митусов.

Митусов заявил, что уровень окладов представителей государственной власти Иркутской области не менялся с 2012 года, только один раз произошла индексация на уровень инфляции: на 4% в 2018 году и на такой же процент в 2019 году. Митусов при этом указал, что во исполнение майских указов президента средняя зарплата работников основного персонала госучреждений увеличилась за семь лет в 2,3 раза, передает РИА «Новости».

«Губернатором Иркутской области принято решение о повышении окладов всех областных государственных служащих в равном размере. Это стало возможным благодаря увеличению доходной части бюджета Иркутской области за четыре года на 88%», – заявил Митусов.

Ранее на этой неделе стало известно, что Левченко, который в 2018 году заработал более 5,5 млн рублей, внес на рассмотрение Заксобрания региона законопроект об увеличении своего должностного оклада на 44% – с 18,8 тыс. рублей до 27,2 тыс. рублей.

Также увеличиваются оклады лиц, которые замещают областные государственные должности – повышение зарплаты получат 74 человека.

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