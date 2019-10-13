Кравчук заявил об улучшении отношений России и Украины

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что отношения Киева и Москвы улучшились, так как российский лидер Владимир Путин стал прислушиваться к украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.

«Путин начал слушать, не просто слышать, а слушать Зеленского», – передает слова Кравчука RT.

Экс-президент напомнил, что обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной произошел после переговоров Путина и Зеленского.

По мнению Кравчука, Россия начала смотреть на Украину «как на государство».

Между тем, в пятницу Путин заявил, что Зеленский не смог обеспечить отвод подразделений в рамках развода сил в Донбассе, а также отметил, что мир на Украине будет зависеть от людей во власти, способных реализовывать обещания, данные украинцам.

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