Путин назвал виновных в срыве отвода украинских сил в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод подразделений в рамках развода сил в Донбассе из-за позиции украинских националистических формирований, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ.

«Договорились о разводе сил, но никак действующий президент [Украины] не может обеспечить развод боевых подразделений и техники – ну не может. Подъехали туда националистические военные формирования и публично заявили: если армия уйдет с этих позиций, мы там встанем. Армия не уходит», – передает ТАСС слова Путина.

Он добавил, что представители ДНР и ЛНР уже дважды или трижды давали сигнал о готовности к разведению сил – запускали белую ракету, однако с украинской стороны ответа не было.

«Здесь нужно проявление политической воли», – сказал Путин.

Напомним, в четверг украинские военные повторно сорвали отвод сил и средств на участке номер 2 у Золотого в Донбассе.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, как бунт националистов в Донбассе загнал Зеленского в тупик.

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