Больше 50 человек пострадали от тайфуна в Японии

Число пострадавших в результате мощного тайфуна «Хагибис» в Японии превысило 50 человек, при этом один человек погиб и четверо пропали без вести.

Телеканал NHK сообщает со ссылкой на службу пожарной охраны, которая также выполняет функции службы спасения и скорой помощи, что на данный момент в 18 префектурах ранения различной степени тяжести получил 51 человек, передает РИА «Новости».

В префектуре Сидзуока один человек числится пропавшим без вести. В префектуре Гумма в результате оползня числятся пропавшими без вести три человека.

Для почти 11 млн человек в Японии власти объявили или рекомендовали эвакуацию.

В 12 префектурах объявлен наивысший уровень опасности. Сообщение об этом распространено через Сеть, а также приходит в виде сообщений на сотовые телефоны, транслируется по телевидению.

Напомним, в субботу самый мощный за 60 лет тайфун «Хагибис» обрушился на Японию. В данный момент давление в центре составляет 945 гектопаскалей, скорость ветра в центре – 45 метров в секунду, при порывах – до 65 метров.

I really so sad cause this happened please be safe and listen for any information, i so scared about this video ##PrayForJapan #19 pic.twitter.com/TRhWoxGHey — EXO+L (@xolovieta) 12 октября 2019 г.

Метеорологи сравнили его по силе и возможному ущербу с тайфуном «Ида» («Каногава»), когда погибли 1 тыс. 269 человек.

Тайфун затронет тихоокеанское побережье страны, включая столичный регион. Он вплотную подойдет к Токио в 21.00 (15.00 мск).