Китай получил первый вертолет Ми-171 с двигателями ВК-2500

Китайский заказчик получил первый многоцелевой вертолет Ми-171 с двигателями ВК-2500-03, сообщают «Вертолеты России».

На выставке China Helicopter Exposition представитель холдинга сообщил, что «подписаны и исполняются контракты на поставку еще 12 вертолетов», передает ТАСС.

Кроме того, «Вертолеты России» рассчитывают, что в ближайшее время Пекин выдаст сертификат, который позволит в первой половине 2020 года поставить в Китай два легких двухдвигательных многоцелевых вертолета «Ансат».

В апреле сообащлось, что Китай впервые за 19 лет сертифицировал российский вертолетный двигатель – ВК-2500. ВК-2500 пришел на смену ТВЗ-117 и создается исключительно из российских комплектующих.

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