Американская прокуратура взялась за адвоката Трампа из-за Украины

Федеральная прокуратура Манхэттена ведет расследование против Руди Джулиани, адвоката президента США Дональда Трампа, сообщают СМИ.

Расследование связано с деятельностью Джулиани на Украине. В частности, речь идет об информации, согласно которой Джулиани добивался увольнения Мари Йованович с должности американского посла, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.

Йованович заявляет, что ее отставки хотел лично Трамп.

Кроме того, следователи интересуются Джулиани в связи с делом Льва Парнаса и Игоря Фрумана.

Напомним, выходцы из бывшего СССР Парнас и Фруман обвиняются в нарушении правил финансирования избирательных кампаний. Сообщается, что они спонсировали кандидатов на выборах в США, используя деньги российского бизнесмена.

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