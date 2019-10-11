Экс-посол США на Украине рассказала о роли Трампа в ее отставке

Бывший посол США на Украине Мари Йованович заявила, что ее отставки добивался лично президент США Дональд Трамп.

Кроме того, Йованович утверждает, что не добивалась прекращения антикоррупционных расследований на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Ранее, по информации The Wall Street Journal, Трамп отозвал американского посла на Украине Мари Йованович из-за жалоб на то, что она препятствует попыткам убедить Киев провести расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.