Курды и турки подрались в Бельгии

В Льеже произошли столкновения курдов и выходцев из Турции, сообщают СМИ.

Примерно 400 курдов вышли на акцию пртеста против военной операции Турции в Сирии. Неподалеку собралось около 70 турок. Произошли стычки, передает РИА «Новости» со ссылкой на RTBF.

Правоохранители задействовали водомет, выстроили разделительный кордон. В результате полиции удалось восстановить порядок на площади, где проходила акция.

Один человек пострадал. Его доставили в больницу. Полиция ищет напавшего на него.

Напомним, Турция вторглась в Сирию для борьбы с курдскими силами, которые Анкара считает террористическими.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД