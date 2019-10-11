В работе «Сбербанк-онлайн» произошел сбой

В мобильном и онлайн-банке Сбербанка произошел сбой. Клиенты банка сообщили, что недоступны оказались почти все операции, в том числе переводы средств со вклада.

В пресс-службе Сбербанка сообщили «Интерфаксу», что сбой был кратковременным, продлился всего несколько минут.

«Сейчас никаких ограничений на проведение операций нет», – подчеркнул представитель кредитной организации.

Последний сбой в работе ИТ-систем Сбербанка был зафиксирован в апреле 2019 года.

На прошлой неделе появилась информация об утечке данных о порядка 60 млн кредитных карт Сбербанка. В Сбербанке подтвердили, что расследуют утечку персональных данных клиентов, однако, по версии банка, она коснулась лишь 200 клиентов организации. Позднее сотрудник Сбербанка признался по делу об утечке данных. Председатель правления Сбербанка Герман Греф пообещал усилить контроль над доступом к информации.