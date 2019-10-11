Греф отреагировал на слова Медведева о недопустимости комиссий за переводы внутри Сбербанка

Отмена комиссии за переводы внутри Сбербанка не обсуждалась руководством организации, но банк уже готовится к этому, заявил глава Сбербанка Герман Греф после слов премьера России Дмитрия Медведева о недопустимости таких комиссий.

«Во-первых, со мной этого никто не обсуждал, к сожалению. Второе – мы уже на пути к этому, у нас год уже идет разговор с Федеральной антимонопольной службой, и у нас уже идут на эту тему эксперименты», – сказал Греф, передает ТАСС.

По его мнению, отменить комиссии не получится «в один день».

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе заседания правительства заявил, что банковские комиссии при переводе средств между регионами в рамках одного банка недопустимы, их необходимо устранить.