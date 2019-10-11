На олимпиаду «Я – профессионал» поступило более 100 тыс. заявок

Число регистраций на студенческую олимпиаду «Я –профессионал» превысило 100 тысяч. «Я – профессионал» – один из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Олимпиада реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования России.

Регистрация на участие в студенческой олимпиаде «Я – профессионал» стартовала 2 октября.

В 2019-2020 учебном году олимпиада проводится по 68 направлениям от медицины и здравоохранения до компьютерных и инженерных наук. Подать заявку на участие в состязаниях могут студенты бакалавриата, магистратуры или специалитета российских вузов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Регистрация проводится онлайн на сайте проекта и продлится до 18 ноября, 23.59 мск.

«За первые 10 дней регистрации мы получили 100 тыс. заявок на участие в олимпиаде «Я – профессионал». Зарегистрированные студенты могут уже сейчас начать подготовку к отборочному этапу с помощью демонстрационных заданий на сайте. Поэтому советую всем желающим не откладывать регистрацию на последний момент, а подать заявку заранее и активно готовиться к соревнованиям», – сказала руководитель олимпиады «Я – профессионал» Валерия Касамара.

По словам Валерии Касамара, темпы регистрации на третий сезон олимпиады выросли по сравнению с прошлым годом. Это говорит о заинтересованности российских студентов в проекте и о том, что за время работы он продемонстрировал высокую эффективность в качестве социального лифта для талантливых молодых людей.

«Увеличилось и число вузов-организаторов олимпиады, – отмечает заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Владислав Даванков. – Сегодня их уже 26, включая университеты Проекта 5-100. В числе организаторов присутствуют не только вузы Москвы и Санкт-Петербурга, но и ведущие университеты из других регионов: Новосибирска, Томска, Нижнего Новгорода, Самары, Тюмени, Екатеринбурга и Владивостока. Это еще раз подтверждает, что сегодня в России качество образования растет, и вузы не только столицы, но и регионов заинтересованы в том, чтобы готовить востребованных специалистов».

Согласно статистике, на 11 октября больше всего заявок подано на следующие направления: «Лечебное дело и педиатрия» (5861), «Математика» (3813), «Биология» (3662), «Психология» (3651) и «Программирование и информационные технологии» (3449).

Руководитель олимпиады Валерия Касамара уточнила, что по подаче заявок лидируют Москва и Московская область (более 35 тыс. заявок) и Санкт-Петербург (более 10 тыс. заявок), Ставропольский край (5971), Чувашская Республика (2291) и Республика Татарстан (2155).

Отборочный онлайн-этап олимпиады начнется 22 ноября, а уже к концу декабря участники узнают его результаты.

Студенты, принявшие участие в онлайн-этапе и прошедшие дополнительный отбор, смогут попасть на профильные зимние школы. Зимние школы – это практико-ориентированные образовательные форумы, где ежегодно собираются талантливые и активные студенты со всей страны. Для них лекции и мастер-классы проведут ведущие преподаватели крупных университетов, отраслевые эксперты, ученые и топ-менеджеры компаний. В этом сезоне для студентов проведут 18 зимних школ в разных городах страны.

Участники олимпиады, прошедшие на заключительный очный этап, смогут выбрать удобную площадку для прохождения соревнований: они будут располагаться во всех федеральных округах страны. Победители третьей олимпиады «Я – профессионал» будут определены весной 2020 года. Дипломанты смогут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов, а также получат возможность пройти стажировку в крупной компании. Золотые медалисты получат также денежные премии (200 тыс. рублей для медалистов по треку «Бакалавриат» и 300 тыс. рублей – по треку «Магистратура»).

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что к олимпиаде «Я – профессионал» проявляют интерес не только студенты, но и работодатели, испытывающие дефицит перспективных кадров.

Платформа «Россия – страна возможностей» запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 году по инициативе президента Владимира Путина. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО «Россия – страна возможностей» была создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы. Наблюдательный совет организации возглавляет президент России.