Зеленский оценил возможность гражданской войны на Украине из-за «формулы Штайнмайера»

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что исполнение «формулы Штайнмайера» не станет причиной гражданского конфликта в стране.

«Я считаю, что это неправда, потому что в обществе запрос на прекращение войны. Есть именно этот запрос. Если будут подогреваться вопросы и дальше, может быть все что угодно», – ответил Зеленский на вопрос, осознает ли он, что внедрение «формулы Штайнмайера» может привести к внутреннему конфликту на Украине, передает РИА «Новости».

Ранее Зеленский заявил, что его команда неудачно выстроила коммуникацию с населением по вопросу «формулы Штайнмайера».

Напомним, 1 октября Владимир Зеленский подтвердил согласование «формулы Штайнмайера». После радикалы на Украине начали акции протеста, представляя реализацию «формулы» как «капитуляцию».

Сам Штайнмайер объяснял, что формула по урегулированию в Донбассе, названная его именем, является попыткой разделить крупные шаги, которые стороны переговоров не хотели выполнять, на ряд более мелких.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что означает «формула Штайнмайера».