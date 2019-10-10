Названы источники финансирования ФБК

Министерство юстиции России решило включить так называемый Фонд борьбы с коррупцией в список иностранных агентов после ознакомления с материалами, полученными от правоохранительных органов, пишут СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах.

ФБК могли внести в список иноагентов из-за средств, полученных от американской компании и иностранных граждан, сообщает RT.

По информации издания, речь идет об американской фирме Star-Doors.Com, зарегистрированной во Флориде в 2016 году Юрием и Юлией Маслиховыми. Компания занимается производством и установкой раздвижных дверей.

Кроме того, сообщает RT со ссылкой на данные Минюста, ФБК спонсировал испанский бизнесмен Роберто Фабио, которому могут принадлежать две фирмы – Moto Auto Monda SL по продаже транспортных средств и строительная компания Fabrilad Contratas SL.

Также следствие располагает информацией о том, что ФБК могли финансировать жители Франции, Швеции, Белоруссии, Израиля, Великобритании, Германии, Америки, Австрии, Чехии и Ирландии. Всего около 20 человек.

В среду Минюст включил ФБК Алексея Навального в список НКО-иноагентов. Сообщалось, что решение не связано с расследованием, которое проводит в отношении фонда Следственный комитет. Врио директора департамента по делам некоммерческих организаций Минюста Владимир Титов сообщил, что в 2019 году ФБК получил несколько траншей на 140 тыс. рублей, в том числе из Испании.