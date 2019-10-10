В Японии умерла первая в мире клонированная корова-близнец

В заповеднике японской префектуры Исикава умерла корова из первой в мире пары клонированных близнецов, сообщило Киодо.

Животное умерло от старости. На момент смерти корове по кличке Кага был 21 год и три месяца. В течение последних недель ей было сложно самостоятельно передвигаться, и ветеринары давали ей различные питательные вещества и противовоспалительные препараты, передает ТАСС.

Ее сестра-близнец по кличке Ното умерла в прошлом году также по естественным причинам.

Ното и Кага родились в июле 1998 года. Они были клонированы специалистами университета Киндай, которые использовали стволовые клетки взрослой особи. При их клонировании применялись те же технологии, что и при создании знаменитой овечки Долли в 1996 году.

Обе коровы за свою жизнь принесли потомство. Средняя продолжительность жизни обычных коров составляет около 20 лет, так что созданные японскими учеными клоны по этому показателю полностью соответствовали другим животным.

Напомним, в сентябре стало известно, что Китай собрался клонировать панд при помощи самок бурых медведей.