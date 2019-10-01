В Нью-Йорке ввели штраф за употребление термина «нелегальный иммигрант»

Власти Нью-Йорка ввели штраф в размере до 250 тыс. долларов за использование терминов «нелегальный иммигрант» и «нелегал».

Власти объяснили, что выражения «нелегальный иммигрант» и «нелегал» являются оскорбительными. Кроме того, был введен запрет на дискриминацию на основе признаков, характерных для иммигрантов – недостаточного знания языка, происхождения и других параметров, пишет TJournal со ссылкой на CNN.

Отмечается, что данное решение было принято по результатам работы Городской комиссии по правам человека, которая выявила несколько случаев дискриминации иммигрантов. Например, выяснилось, что владельцы некоторых отелей запрещали обслуживающему персоналу разговаривать на родном языке, так как это якобы могло отпугнуть гостей. А один из арендодателей угрожал индийской семье звонком в миграционную службу, когда те пожаловались на плесень и тараканов в своей квартире. В итоге комиссия создала специальное руководство.

«Мы гордимся тем, что работали совместно с Комиссией по правам человека Нью-Йорка над созданием этого важного руководства. Мы боремся с риторикой федерального правительства, которая развивает страх и ксенофобию. Это угрожает здоровью и благополучию иммигрантских общин», – сказала комиссар мэрии по делам иммигрантов Бита Мостофи.

Ранее сообщалось, что Трамп решил заставить мигрантов следовать «американской мечте».