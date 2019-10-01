Охотник в Башкирии вместо медведя подстрелил священника

В Башкирии мужчина на охоте случайно выстрелил в своего друга – 65-летнего священнослужителя из Оренбургской области, перепутав его с медведем.

На охоту мужчины отправились вдвоем, 61-летний охотник перепутал своего товарища с диким зверем. «Нашему соотечественнику показалось, что в кустах затаилось дикое животное, и он шмальнул в его сторону. А оказалось, что это его товарищ», – сообщает UFA1.RU со ссылкой на источник.

Священник был госпитализирован, у него прострелена голень, его жизни ничего не угрожает.

Ранее в Якутии охотники застрелили человека, который собирал ягоды, приняв его за дикое животное.