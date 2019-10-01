Юрий Лоза поставил под сомнение актерский талант Моники Белуччи

Российский музыкант Юрий Лоза усомнился в таланте итальянской актрисы Моники Белуччи, которая 30 сентября отметила свое 55-летие.

Лоза назвал Белуччи одной из самых красивых актрис, однако он не понимает «восторгов по поводу её игры». Он отметил, что актерская игра Белуччи не подходит под определение «непревзойденная». Однако певец и композитор отметил, что не смотрел всех фильмов с участием итальянки.

«Да, я посмотрел не все фильмы с её участием, но то, что я видел, никак не выходило за рамки одного амплуа. Она, как мне кажется, все свои роли сыграла одной краской, упирая больше на внешность, чем на актерство как таковое. Мне кажется, ей и фильмы подбирали такие, где нужно было играть саму себя – томную и сексапильную, дай Бог ей здоровья и многих лет счастливой жизни», – написал Лоза на своей странице в Facebook.

Музыкант привел в пример других актрис, которых он считает талантливыми.

«Есть не менее красивые актрисы, скажем, Шарлиз Терон или Шерон Стоун, но они в некоторых своих работах заставляют забыть о их внешности и видеть перед собой тех героинь, образы которых воплощают. В ролях Моники я этого пока не заметил», – добавил Лоза.

Ранее Лоза раскритиковал выступление Мадонны на «Евровидении-2019», заявив, что певица не попадает в ноты.