Лоза раскритиковал выступление Мадонны на «Евровидении»

Российский музыкант Юрий Лоза заявил, что Мадонна провалила свое выступление на «Евровидении», спев «мимо нот».

«А Мадонна-то нынче живьем уже не справляется – ну все мимо нот», – написал Лоза в Facebook.

Мадонна выступила на «Евровидении» в Тель-Авиве в качестве приглашенной звезды.

В конкурсе же победил представитель Нидерландов. Россиянин Сергей Лазарев занял третье место.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД