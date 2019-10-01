Данные ВС Латвии о российских кораблях и самолетах разослали посторонним

Минимум полтора месяца оперативная информация национальных вооруженных сил (НВС) Латвии, в основном касающаяся российских лодок и самолетов, по ошибке ежедневно рассылалась посторонним лицам.

В рассылаемых сообщениях предоставлялась оперативная информация о различных событиях в НВС с указанием конкретной даты и времени, передает портал Delfi со ссылкой на издание Diena.

Отмечается, что в основном эта информация касалась иностранных военных кораблей, подводных лодок и военных самолетов, фактически только российских, замеченных вблизи территориальных вод и воздушного пространства Латвии.

При этом в течение долгого времени неизвестным лицам отправлялась и более конфиденциальная информация, включающая предупреждения, объявляемые в НВС.

Министр обороны Артис Пабрикс и служба военной разведки и безопасности страны не прокомментировали этот инцидент.