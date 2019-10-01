Канделаки заступилась за модель, устроившую фотосессию в Тверском ОВД

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки заступилась за модель Алену Топилину, устроившую откровенную фотосессию в Тверском ОВД.

«Красивая девушка Алена Топилина добавила известности Тверскому ОВД, облачившись в полицейскую форму (которая, чего греха таить, сидит на ней отлично), и запилила пикантную фотосессию в обнимку с документами дела особой важности. Если сравнить фотографии с сериалами про нашу милицию, то это не более чем невинная шалость, которая сделана в духе современного тренда на сильных и сексапильных женщин», – написала Канделаки в Telegram.

Однако, по ее словам, из-за опубликованных фото «Сеть мгновенно изошлась на ханжеские записи в духе «как так можно?», а официальной реакцией стало объявление о начатой проверке». При этом Канделаки отметила, что сестра Топилиной работает в полиции, и случившееся может отразиться на ней.

«В любом случае, если девушка хотела резонанса, то ее шалость, несомненно, удалась», – добавила телеведущая.

Она также провела в своем канале опрос, поинтересовавшись у подписчиков, оскорбляет ли фотосессия Топилиной образ полиции. Только 16% участников опроса увидели в данных снимках оскорбление правоохранителей. Еще 36% назвали фото отличными, а 42% предположили, что «немного иронии полицейским не повредит».