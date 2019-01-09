Кипрский архиепископ отказался принять главу «новой церкви» Украины

Предстоятель Кипрской православной церкви архиепископ Хризостом II отказался принять у себя главу «новой церкви» Украины митрополита Епифания и не стал поминать его во время богослужения.

Хризостом рассказал в интервью, что не поминал Епифания за божественной литургией и поминать не собирается. Также он пояснил, почему отверг предложение принять у себя руководителя «новой Украинской церкви», пишет «Интерфакс» со ссылкой на греческое агентство «Ромфеа».

«Каждое государство имеет право на автокефалию, и это зависит от украинского народа. Но на данный момент тем не менее я вижу, что украинский народ не пробудился к таким действиям», – заявил архиепископ.

Он отметил, что сейчас важнее всего не предоставление автокефалии, а единство православия.

РПЦ назвали Епифания «несамостоятельной фигурой» и «смехотворной личностью». Протоиерей Андрей Новиков отметил, что в действительности из-за спины главы «новой церкви» Украины будут управлять политики.

6 января константинопольский патриарх Варфоломей вручил томос об автокефалии главе так называемой Православной церкви Украины митрополиту Епифанию. Газета ВЗГЛЯД писала о том, чем для Украины обернется автокефалия.