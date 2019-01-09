Назван самый популярный телеканал новогодней ночи

Исследовательская компания Mediascope выяснила, какой телеканал оказался самым популярным в новогоднюю ночь среди россиян в возрасте от четырех лет.

По результатам сравнения в промежутке с 23.00 до 2.00 лидером среди новогодних программ оказался телеканал «Россия 1» (26,8% зрителей). На втором месте оказался Первый канал с 24% аудитории, пишет РИА «Новости».

При этом позиция «России 1» была обеспечена за счет аудитории в возрасте от 55 лет. Среди населения в возрасте от 45 до 54 лет аудитория обоих телеканалов была сопоставима, а в более «молодом» сегменте лидерство осталось за Первым каналом.

На третьем месте оказался телеканал СТС, вернувший в эфир новогоднее шоу «Уральских пельменей». В то же время в группе зрителей от 25 до 34 лет ТНТ существенно опередил СТС.

НТВ увеличил свою аудиторию по сравнению с прошлым годом с 3% до 5% благодаря программе с участием рок-звезд. На Рен ТВ транслировался концерт «Легенды Ретро FM», а Пятый канал остановился на трансляции «Дискотеки 90-х Радио Рекорд».

В целом по показателям за последние сутки прошлого года лидером оказался Первый канал, а второе место осталось за «Россией 1». По сравнению с прошлым годом позиции телеканалов поменялись местами.