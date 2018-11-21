Западные СМИ: Французские власти действуют против митингующих жестче российских

Президент Франции Эммануэль Макрон для снижения противоправной протестной активности готов пойти на гораздо более суровые меры, чем российские власти, признают американские СМИ.

Макрон и его правительство планирует использовать более суровые меры для подавления протестов «желтых жилетов», сообщает Bloomberg.

По данным издания, людям, участвующим в организации протестов, которые перетекли в насильственные акции, в результате чего был нанесен ущерб, предлагается усилить наказание.

Отмечается, что за это правонарушение предлагается наказывать годом лишения свободы и штрафом в размере 15 тыс. евро, тогда как в России за подобное преступление предусмотрен лишь 20-дневный арест и штраф до 300 тыс. рублей (4500 долларов).

В полиции Франции насчитали в рядах «желтых жилетов» 50 тыс. человек. Французские власти пригрозили манифестантам «ультражесткостью».