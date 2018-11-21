Германии посоветовали поучиться у России

Деловая газета Handelsblatt перечислила аспекты, в которых Россия может подать пример Германии, в их число вошло воздушное и железнодорожное сообщение и интернет-технологии.

Перевод предоставлен «ИноТВ».

Издание проводит сравнение между московскими и берлинскими аэропортами. По его данным, в Берлине с 2006 года не могут открыть воздушную гавань Берлин-Бранденбург, в то время как в российской столице функционируют сразу четыре аэропорта.

Из них два самых больших – Домодедово и Шереметьево – пропускают более 30 млн пассажиров в год, при этом выдача багажа происходит быстрее, чем в некоторых немецких аэропортах.

По мнению издания, пользователи немецких железных дорог будут шокированы тем, что в России поезда практически всегда приходят вовремя, даже когда идет снег.

Также журналисты засчитали в плюсы работу московского Wi-Fi, который доступен бесплатно в отелях и многих общественных местах. Подчеркивается, что в крупных российских городах широкополосный интернет стал нормой, а многие жители российской столицы могут с помощью разных приложений оплачивать парковку, счета в ресторане, арендовать авто, назначить визит к доктору и оплатить покупки.

В августе 2018 года стало известно о планах правительства России по масштабному развитию инфраструктуры.