России предсказали скорое попадание в десятку крупнейших экономик мира

Россия может занять восьмое место среди крупнейших экономик мира к 2030 году, следует из прогноза аналитиков банка Standard Chartered.

Согласно расчетам, первое место к 2030 году займет Китай, чей ВВП по паритету покупательной способности достигнет 64,2 трлн долларов. Второе место достанется Индии (46,3 трлн долларов), а замыкать тройку будут США (31 трлн долларов), сообщает Bloomberg.

После Соединенных Штатов в рейтинге идут Индонезия (10,1 трлн долларов), Турция (9,1 трлн долларов), Бразилия (8,6 трлн долларов) и Египет (8,2 трлн долларов).

На девятом и десятом местах расположились Японии (7,2 трлн долларов) и Германии (6,9 трлн долларов).

Ранее Всемирный банк оценил развитие экономик России и Украины.