Названа причина отказа жительнице Магнитогорска в матпомощи за погибшую сестру

Жительница Магнитогорска, у которой при обрушении жилого дома погибла родная сестра, не получила материальную помощь, так как выплаты предусмотрены только тем, кто по закону является членом семьи погибших, сообщил пресс-секретарь губернатора региона Дмитрий Федечкин.

Федечкин заявил, что существует «федеральное законодательство, а именно распоряжение правительства РФ №110 от 15 февраля 2014 года, которое устанавливает, что материальная помощь распространяется только на родителей, детей и супругов пострадавшего». В свою очередь региональное законодательство его дублирует, передает РИА «Новости».

Источник в правительстве региона уточнил, что матпомощь Волченко все же возможна в индивидуальном порядке из средств благотворительного фонда, однако это решение может быть принято только после обязательных выплат.

В администрации Магнитогорска заявили, что прокомментируют ситуацию позднее.

Ранее газета «Московский комсомолец» сообщила, что жительница Магнитогорска Лидия Волченко потеряла единственного родственника – 86-летнюю сестру Марию Лепкову, которая жила в обрушившемся 31 декабря доме.

После похорон сестры 5 января Волченко узнала от чиновников, что ей не положена материальная помощь, выделенная для членов семей погибших.

31 декабря в жилом доме в Магнитогорске произошел взрыв бытового газа, который привел к обрушению части здания. Погибли 39 человек, в том числе шестьдетей.

Уцелевшую часть дома признали годной для проживания. Жильцам разрушенных подъездов пообещали новые квартиры.