Tекст: Антон Антонов

«В приграничных лесах Сумской области вскрыты группы колумбийских наемников из состава 47 омбр. По скоплению живой силы противника нанесено огневое поражение», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

Сообщается о «тяжелых боях за освобождение Поповки, где осталось уничтожить укрофашистов на двух улицах». Кроме того, «Северяне» не позволили ВСУ перебросить из Миропролья в район границы «оккупантов на квадроциклах». «Прорыва госграницы не допущено», – говорится в сообщении.

«В социальных сетях выявлены десятки некрологов ВСУшников из состава 21 омбр, уничтоженных «Бесстрашными» в результате комплексного огневого поражения 21 апреля в Осоевке (Сумская область)», – сообщает «Северный Ветер».

Отмечается, что силы ВСУ, которые находятся в лесопосадках приграничья «брошены командованием», их уже не пытаются обеспечить продовольствием и боеприпасами.

На Сумском направлении «Северяне» продолжают освобождение последнего захваченного врагом населенного пункта Суджанского района – села Горналь, украинские войска «выбиты из большей части населенного пункта», сохраняется «очаговое сопротивление» ВСУ в северо-западной части населенного пункта. Сообщается, что две группы украинских военных хотели сдаться, но «были расстреляны своими сослуживцами».

В окрестностях Локни «две группы 41 омбр ВСУ» также хотели самовольно оставить позиции, но «были остановлены заградительным огнем» сослуживцев. В целом «41 омбр утратила боеспособность в ходе «Курской авантюры».

Общее продвижение «Северян» на Сумском направлении составило свыше 1,8 тыс. м. За сутки потери ВСУ превысили 220 человек (из них более 160 на Сумском и 20 на Краснояружском направлениях).

Напомним, накануне группировка российских войск «Север» уничтожила штурмовые группы вооруженных сил Украины, которые пытались прорваться на территорию Краснояружского района Белгородской области.