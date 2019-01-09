В МИД заверили Индию в соблюдении сроков поставки С-400

Россия полностью выполнит свои обязательства в рамках контракта на поставку Индии зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф», сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Наши обязательства в рамках контракта будут полностью выполнены. Индия получит эти системы вовремя, в согласованный срок и без каких-либо задержек. Таким образом, национальная безопасность вашей страны будет укреплена», – цитирует Рябков РИА «Новости».

Ранее министр обороны России Шойгу сообщал, что по военному сотрудничеству России и Индии создана рабочая группа в российско-индийской межправительственной комиссии.

В декабре Россия и Индия проводили переговоры по вопросу конвертации нацвалют для оплаты поставок ЗРК С-400.

Москва и Нью-Дели в октябре заключили контракт на поставку комплексов С-400 большой дальности на сумму более 5 млрд долларов. Сделка стала крупнейшей за всю историю Рособоронэкспорта.