Тело пассажира найдено в аэропорту Внуково

Тело пассажира обнаружено в московском аэропорту Внуково, сказал представитель воздушной гавани.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, тело 32-летнего пассажира, летевший из Нового Уренгоя, было найдено в туалете аэропорта.

«Подтверждаем», – заявил РИА «Новости» представитель аэропорта, комментируя случившееся.