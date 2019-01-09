Москва выразила готовность к консультациям с США по ДРСМД

Москва готова провести консультации с США на уровне военных и дипломатов по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРМСД), заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

Рябков заявил, что российская сторона готова к диалогу, «если США будут к этому готовы», готова «к консультациям на уровне МИД, военного ведомства, Советов Безопасности», передает ТАСС.

«Если это произойдет завтра, то мы готовы и завтра. Но это должен быть диалог на основе равноправия», – отметил он.

Заместитель главы МИД сообщил также, что в ближайшее время Россия и США проведут контакты по Сирии, отметив, что обсуждение этой темы не прекращается.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон допустил возможность новых контактов с российскими должностными лицами.