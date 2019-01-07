Абэ рассказал о клятве на могиле предков по достижению мирного договора с Россией

Премьер Японии Синдзо Абэ заявил, что поклялся на могиле предков в том, чтобы приложить все усилия для успешных переговоров с Россией о заключении мирного договора, сообщают СМИ.

«Я поклялся на могиле предков ежедневно прилагать усилия и исполнять свой служебный долг. Я поклялся сделать все, чтобы продвинуться (в переговорах с Россией по Курилам) и поставить точку в этом вопросе», – сказал Абэ, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NHK.

Премьер рассказал, что поклялся на родине предков в городе Нагато префектуры Ямагути.

Он также добавил, что в 2019 году случится «поворотный момент» в истории территориальных разногласий между Россией и Японией.

Ранее в январе японский премьер сообщал, что подписание мирного договора между Россией и Японией будет выгодно Вашингтону, у которого заключен договор о безопасности с Токио.