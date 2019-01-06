Сенатор объяснил причину отмены визита Рогозина в США

Отмена визита главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в Соединенные Штаты по инициативе американской стороны подтверждает, что Вашингтон придерживается курса, направленного на дискредитацию России, заявил член Совета Федерации Франц Клинцевич.

По словам Клинцевича, в американском Сенате наверняка понимают, что у НАСА и Роскосмоса есть серьезные совместные проекты, имеющие колоссальную ценность не только для России и США, но и вообще для человечества. «Однако в угоду узкокорпоративным интересам небольшой группы финансово-промышленных элит США американские сенаторы отправляют эти проекты на заклание», – сказал он РИА «Новости».

Сенатор подчеркнул, что теперь реализация этих инициатив будет как минимум приторможена.

Решение отменить визит Рогозина в очередной раз подтверждает «направленный на дискредитацию России вектор политики русофобии американского истеблишмента», указал Клинцевич.

Ранее сообщалось, что решение НАСА отменить визит главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в Соединенные Штаты может привести к срыву совместной российско-американской научной миссии на Венеру. Кроме того, в ходе поездки Рогозина планировалось обсудить проект окололунной станции, однако теперь в России не исключили выхода из этих переговоров.

Ведущие российские специалисты по космосу заявили, что разочаровались в НАСА.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о последствиях, которыми грозит обернуться решение американской стороны.