Сенатор объяснил причину отмены визита Рогозина в США

Взгляд
6 января, воскресенье  |  Последнее обновление — 20:25  |  vz.ru
Разделы

Как себя вести России в торговой войне Китая и США

Противостояние Китая и США назревает долгие годыФото: iisg.nl
Торговая война между США и Китаем стала важнейшим событием для мировой экономики в 2018 году. Трамп рассматривает давление на Китай в качестве части своего стратегического плана «снова сделать Америку великой». Не приведет ли этот конфликт к реальным боевым действиям, и как в условиях глобального столкновения двух гигантских экономик вести себя России? Подробности...
Перейти а раздел…

Спор по ДРСМД обнажил беспомощность Европы

Заявление Хайко Мааса демонстрирует несамостоятельность позиции ГерманииФото: Kay Nietfeld/DPA/ТАСС
В Европе напомнили России о выдвинутом США ультиматуме по сохранению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Как заявил глава германского МИД Хайко Маас, Россия должна «разоружиться так, чтобы это было доказуемо», намекая на секретную крылатую ракету 9М729. Почему европейцы ретранслируют точку зрения США и выдвигают ультиматум, условия которого Москва не сможет выполнить даже при всем желании? Подробности...
Перейти а раздел…

Ошибка главы НАСА грозит разрывом диалога России и США по космосу

По мнению российских специалистов, глава НАСА Брайденстайн переоценил свои возможностиФото: Алексей Филиппов/РИА Новости/ТАСС
Визит главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в США не состоится. Об этом объявил директор НАСА Джим Брайденстайн, который ранее лично пригласил российского коллегу. Из Москвы последовала резкая реакция. В Роскосмосе не исключили выхода из некоторых совместных с США проектов. Кто виноват в возникшем конфликте и насколько серьезными могут быть последствия?  Подробности...
Перейти а раздел…

Как в 2019 году изменятся отношения России и Украины

Фото: Gleb Garanich/Reuters
Два главных осколка бывшего СССР – Россия и Украина – находятся на пике своего конфликта. Еще одним поленом в этот горящий костер станет украинская избирательная кампания, в марте в стране пройдут выборы нового президента. Какими в итоге окажутся в 2019 году отношения Москвы и Киева? Подробности...
Перейти а раздел…

Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
Перейти а раздел…

Почему праздники и выходные полезны для экономики

Антон Любич, экономист
Человек с развитием промышленности быстрее и полнее удовлетворяет материальные потребности. Высвобождаются рабочие руки для производства духовных, эстетических, культурных потребностей. А для этого необходимо время. Подробности...
Обсуждение: 27 комментариев

Почему мы любим и ненавидим советское кино

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Каждый год, когда оливье уже подъеден, а на работу еще не скоро, население Рунета предается любимому развлечению — обсуждает и осуждает героев старого советского кино, в праздничные дни неизменно идущего по всем телеканалам. Подробности...
Обсуждение: 86 комментариев

«Украинская автокефалия» не режет якутских оленей

Инокиня Евгения (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Если тебе говорят о необходимости автокефалии, хотя она не останавливает стрельбу, не восстанавливает производство, не дает ни хлеба, ни по большому счету зрелищ – то это про фантомы. Подробности...
Обсуждение: 62 комментария
    Перейти а раздел…

    Самые забавные видеоролики, посвященные символу 2019 года

    Обсуждение: 8 комментариев

    Чем уникален ракетный комплекс «Авангард»

    Обсуждение: 12 комментариев

    Как Путин исполняет желания детей

    Обсуждение: 4 комментария
      Перейти а раздел…

      После взрыва газа в Магнитогорске обрушился дом

      За несколько часов до наступления Нового года в Магнитогорске произошла трагедия: взорвался газ в десятиэтажном жилом доме. Разбор завалов продолжается до сих пор. Спасателям приходится то и дело останавливать операцию из-за угрозы обрушения
      Подробности...

      Мировые столицы украсились елками

      Мировые столицы нарядились к Новому году. Крупнейшие города хвастаются своими центральными елками – самыми высокими, яркими и необычными. Например, новогодний символ Минска (на фото) практически целиком состоит из огней
      Подробности...

      Путин выполнил пять детских желаний

      Путин исполнил мечту 10-летнего Коли, страдающего от тяжелого заболевания, пригласив мальчика в Кремль. О своей мечте поздороваться с Путиным Коля рассказал на проекте «Мечтай со мной», в рамках которого добровольцы помогают исполнять желания тяжелобольных детей
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Каким, по вашему мнению, будет 2019-й год?
        • Лучше

        • Хуже

        • Таким же, как и 2018-й

        Какую сумму вы намерены потратить на новогодние подарки?
        • До 1000 рублей

        • До 5000 рублей

        • До 10000 рублей

        • Более 10000 рублей

        • Не планирую покупать подарки

        Боитесь ли вы употреблять продукты с ГМО?
        • Да

        • Нет

        • А что это такое?

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Трамп отреагировал на задержание американца в Москве
          Путин навестил детей в петербургском хосписеГлаву «новой церкви» Украины не поздравил ни один предстоятельЭкс-президент Чехии назвал Украину главной проблемой мираВ Британии сказали, чего боятся больше ГРУ
          В Черное море направился большой десантный корабль ВМС СШАКаноническая УПЦ отказалась проводить службы с «новой церковью»Появилось фото самой большой ракеты SpaceXАмериканские военные поглумились над флагом Литвы
          Флаг России не включили в видео по итогам молодежного ЧМ по хоккеюНазваны самые распространенные травмы россиян в новогодние праздникиЖитель Чувашии застрелил водителя скорой, спутав его с любовником подругиБывшая жена обвинила Аршавина в побоях и изнасиловании

          Главная тема


          Ошибка главы НАСА грозит разрывом диалога России и США по космосу

          российский лайнер


          США заблокировали поставки SSJ-100 Ирану

          общественное мнение


          В Германии поразились результатам опроса о самых опасных странах мира

          «все могут короли»


          Женившийся на «Мисс Москва» король Малайзии отрекся от престола

          Видео

          армия и вооружение


          В разработке российского ракетного оружия достигнут прорыв

          мирное соглашение


          Японцы раньше времени стали считать Курилы своими

          мировые кризисы


          На какие вызовы придется ответить российской экономике в новом году

          судьба соотечественников


          Как вернуть русских в Россию

          Бывший СССР


          Ради выживания Литва готова отказаться от важнейшей антироссийской меры

          Союзное государство


          Дмитрий Родионов: Москва больше не станет терпеть иждивенчество Лукашенко

          Историческая память


          Владас Повилайтис: Серп и молот, а не православный крест остановили коричневую чуму

          Война на Украине


          Виталий Лейбин: Самое главное в Донбассе – это не убивать людей

          на ваш взгляд


          Каким, по вашему мнению, будет 2019-й год?

          Сенатор объяснил причину отмены визита Рогозина в США

          6 января 2019, 20:12

          Текст: Ольга Никитина

          Версия для печати

          Отмена визита главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в Соединенные Штаты по инициативе американской стороны подтверждает, что Вашингтон придерживается курса, направленного на дискредитацию России, заявил член Совета Федерации Франц Клинцевич.

          По словам Клинцевича, в американском Сенате наверняка понимают, что у НАСА и Роскосмоса есть серьезные совместные проекты, имеющие колоссальную ценность не только для России и США, но и вообще для человечества. «Однако в угоду узкокорпоративным интересам небольшой группы финансово-промышленных элит США американские сенаторы отправляют эти проекты на заклание», – сказал он РИА «Новости».

          Сенатор подчеркнул, что теперь реализация этих инициатив будет как минимум приторможена.

          Решение отменить визит Рогозина в очередной раз подтверждает «направленный на дискредитацию России вектор политики русофобии американского истеблишмента», указал Клинцевич.

          Ранее сообщалось, что решение НАСА отменить визит главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в Соединенные Штаты может привести к срыву совместной российско-американской научной миссии на Венеру. Кроме того, в ходе поездки Рогозина планировалось обсудить проект окололунной станции, однако теперь в России не исключили выхода из этих переговоров.

          Ведущие российские специалисты по космосу заявили, что разочаровались в НАСА.

          Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о последствиях, которыми грозит обернуться решение американской стороны.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............