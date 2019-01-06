Анонсирована поездка Путина в Калининградскую область

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6 января, воскресенье | Последнее обновление — 14:18 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Каноническая УПЦ отказалась проводить службы с «новой церковью»
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Как себя вести России в торговой войне Китая и США
Японцы раньше времени стали считать Курилы своими
Какое задание ЦРУ выполнял пойманный в Москве американский морпех
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений
Почему праздники и выходные полезны для экономики
Антон Любич, экономист
Человек с развитием промышленности быстрее и полнее удовлетворяет материальные потребности. Высвобождаются рабочие руки для производства духовных, эстетических, культурных потребностей. А для этого необходимо время. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев
Почему мы любим и ненавидим советское кино
Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Каждый год, когда оливье уже подъеден, а на работу еще не скоро, население Рунета предается любимому развлечению — обсуждает и осуждает героев старого советского кино, в праздничные дни неизменно идущего по всем телеканалам. Подробности...
Обсуждение: 80 комментариев
«Украинская автокефалия» не режет якутских оленей
Инокиня Евгения (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Если тебе говорят о необходимости автокефалии, хотя она не останавливает стрельбу, не восстанавливает производство, не дает ни хлеба, ни по большому счету зрелищ – то это про фантомы. Подробности...
Обсуждение: 62 комментария
Как Путин исполняет желания детей
Обсуждение: 4 комментария
После взрыва газа в Магнитогорске обрушился дом
За несколько часов до наступления Нового года в Магнитогорске произошла трагедия: взорвался газ в десятиэтажном жилом доме. Разбор завалов продолжается до сих пор. Спасателям приходится то и дело останавливать операцию из-за угрозы обрушенияПодробности...
Мировые столицы украсились елками
Мировые столицы нарядились к Новому году. Крупнейшие города хвастаются своими центральными елками – самыми высокими, яркими и необычными. Например, новогодний символ Минска (на фото) практически целиком состоит из огнейПодробности...
Путин выполнил пять детских желаний
Путин исполнил мечту 10-летнего Коли, страдающего от тяжелого заболевания, пригласив мальчика в Кремль. О своей мечте поздороваться с Путиным Коля рассказал на проекте «Мечтай со мной», в рамках которого добровольцы помогают исполнять желания тяжелобольных детейПодробности...
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© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
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