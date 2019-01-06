Анонсирована поездка Путина в Калининградскую область

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил о подготовке поездки Владимира Путина в Калининградскую область.

«Да, действительно, готовится», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Ранее местные СМИ сообщили, что Путина в регионе ждут с визитом 8 января. Анонсировано совещание по вопросам строительства культурно-музейных комплексов в Калининграде, Севастополе и Владивостоке, пишет «Российская газета».

Последний раз президент прилетал в Калининград весной прошлого года.