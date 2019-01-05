Крым вышел в лидеры новогодних направлений для россиян

Одним из лидеров среди новогодних направлений у россиян стал Крым, который посетили на 42% больше туристов, чем за аналогичный период в прошлом году, сообщил министр курортов и туризма региона Вадим Волченко.

Волченко сообщил, что в Крыму готовились к тому, что станут популярным направлением для новогоднего отдыха. «Предварительные прогнозы туроператоров, глубина раннего бронирования, которое началось уже летом, дали нам возможность прогнозировать увеличение турпотока в среднем на 30%», – приводит его слова РИА «Новости».

По данным министра, с 28 декабря по 3 января включительно в Крыму отдохнули почти 70 тыс. туристов – на 42% выше, чем за аналогичный период новогодних праздников прошлого года, когда регион посетили 48 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что Крым замахнулся на советский туристический рекорд.