Китай продемонстрировал свою версию «матери всех бомб»

В КНР продемонстрировали снимки, на которой продемонстрирована китайская версия «матери всех бомб» и ее испытания, сообщают СМИ.

Снимки были продемонстрированы китайской государственной промышленной корпорацией NORINCO, передает РИА «Новости» со ссылкой на Global Times.

Издание подчеркивает, что снаряд по мощности уступает лишь ядерной бомбе, именно разрушительная сила этого боеприпаса стала причиной для такого названия.

По тем же данным, NORINCO уже провела испытания бомбы, ее сбросили с бомбардировщика H-6K. Место взрыва не указывается.

Вес снаряда составляет несколько тонн. Из-за ее размеров бомбардировщик может взять только одну бомбу.

Аналитики отметили, что она может достигать 5-6 метров в длину. Эксперты добавили, что, скорее всего, снаряд меньше американского аналога, это сделано для того, чтобы ее смог поднять H-6K.

Некоторые аналитики предполагали, что бомба может быть термобарической, но в компании эти сведения не подтвердили.

В январе 2018 года представитель американских ВВС капитан Эмили Грабовски заявила, что США модернизировали свой мощнейший неядерный боеприпас – авиабомбу GBU-57.