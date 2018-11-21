Помпео прокомментировал реакцию России на ультиматум США по ДРСМД

Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал реакцию Москвы на ультиматум Вашингтона по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

По его словам, до установленного США «дедлайна» осталось около месяца, но Москва «не предприняла никаких мер для соблюдения соглашения как и в последние четыре или пять лет», передает ТАСС со ссылкой на Newsmax.

Как заявил глава Госдепа, США собираются «продолжать говорить» с Россией, которую хотят убедить «вернуться к соблюдению договора и, по крайней мере, взять на себя обязательство вернуться к соблюдению договора», передает РИА «Новости».

Он сказал, что Вашингтон намерен «работать с европейскими партнерами», чтобы «все правильно понимали стратегию».

4 декабря Помпео поставил ультиматум России, по которому Россия «должна вернуться к выполнению» ДРСМД в течение двух месяцев.